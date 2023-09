Condenaron a 12 años de prisión domiciliaria al exmilitar de Río Gallegos por abuso sexual Jorge Ricardo Díaz deberá estar hasta el 2035 encerrado en su domicilio, luego de que la Justicia de Santa Cruz lo encontrara culpable de haber abusado sexualmente de una de sus nietas. La conmoción de los familiares que pedían Justicia luego de haber denunciado a su abuelo y las sospechas de que también se apropió de la identidad de otra de las mujeres de la familia.

El tribunal de la Cámara Oral de Río Gallegos condenó a 12 años de prisión domiciliaria a Jorge Ricardo Díaz por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo” contra la hija de su hijastra que en 2011 se animó a acusarlo.

Jorge Ricardo Díaz nació en San Luis el 27 de abril de 1947 y fue militar de la Fuerza Aérea Argentina durante la dictadura. Sus familiares recuerdan que los 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, solía justificar la violencia y terrorismo de Estado. Vive en Río Gallegos desde hace muchos años y hace 12 fue denunciado por su familia por el caso de abuso sexual infantil. Hasta ahora estaba libre por las calles.

La semana pasada, entre el jueves y el viernes, el tribunal conformado por Joaquín Cabral, María Alejandra Vila y Jorge Yance siguió atentamente el debate. Díaz contó un defensor particular, mientras que quien representó los intereses de la sociedad fue la fiscala Verónica Zuvic. Como querellante particular fue Emin Charif Sat. El exmilitar negó los cargos y su abogado pidió la absolución. Por otro lado, tanto querella como fiscalía coincidieron en el pedido de doce años, lo que finalmente le dicto el Tribunal aunque le permitieron que sea en su domicilio, por su edad y por su estado de salud, que ya no es el mismo que 12 años atrás cuando fue la primera denuncia.