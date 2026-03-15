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Un grave accidente de tránsito se produjo durante la noche del sábado en el centro de Río Gallegos, cuando un auto volcó en calle Corrientes al 300, casi esquina Justo José de Urquiza.

El Volkswagen Polo era conducido por un hombre que pertenecería a la comunidad zíngara y que, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó dado vuelta sobre el lado del conductor en medio de la calle. La situación causó inquietud entre vecinos y peatones que transitaban por la zona a esa hora, varios de los cuales se acercaron para brindar ayuda.

Tras el siniestro, se hicieron presentes en el lugar agentes de la Policía de Santa Cruz y de Tránsito Municipal, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor. Como parte del procedimiento, se realizó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo, detalló “Punto de Vista Santa Cruz”.

Vecinos y transeúntes se acercaron rápidamente para asistir al conductor tras el vuelco del vehículo.

A pesar de la violencia del impacto y del vuelco, no se reportaron personas lesionadas.

Mientras tanto, continúan las pericias y tareas administrativas para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.