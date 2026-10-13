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Un accidente de tránsito se registró este martes 13 de octubre, alrededor de las 5:45, en la zona de la avenida Circunvalación y la avenida Asturias de Río Gallegos, en dirección a Chimen Aike. El siniestro involucró a un camión con semirremolque y un automóvil Chevrolet Captiva.

De acuerdo con la información policial, personal de la División Comisaría Séptima intervino en el lugar tras la colisión. Según las primeras versiones, el vehículo de menor porte habría impactado contra una de las ruedas traseras del camión, aunque las circunstancias exactas del choque todavía deben establecerse.

La violencia del impacto dejó al conductor de la Captiva atrapado dentro del habitáculo. Ante esa situación, se convocó a personal de la División Bomberos, que realizó las tareas necesarias para rescatarlo.

Una vez liberado, el hombre fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y determinar el alcance de las lesiones sufridas.

El test de alcoholemia dio 2,55 g/l

Uno de los datos centrales del hecho surgió de los controles realizados en el lugar. Personal de Tránsito Municipal sometió al conductor del automóvil a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre.

El resultado evidenció un nivel elevado de alcohol en sangre al momento del siniestro. En Argentina rige la normativa de alcohol cero para conducir en rutas nacionales y, en Santa Cruz, la prohibición de manejar bajo los efectos del alcohol también se encuentra vigente.

La Policía continúa con las actuaciones para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, se aguardaba la certificación médica del conductor.

Otros choques graves en la Circunvalación

El accidente de este martes vuelve a poner el foco en la seguridad vial en la avenida Circunvalación de Río Gallegos, donde se registraron otros siniestros de gravedad.

Uno de los casos más recientes ocurrió durante la noche del 24 de septiembre, en la intersección de la Circunvalación y la calle 60. En ese lugar chocaron de frente un Chevrolet Celta, en el que viajaban integrantes de la familia del juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Alberto Albarracín, y un Fiat Palio.

El conductor del segundo vehículo dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia del impacto, la hija de 11 años del magistrado sufrió una fractura expuesta de fémur y debió ser operada de urgencia. La madre de los niños también sufrió lesiones que requirieron atención médica.

El episodio tuvo una fuerte repercusión por la gravedad de las heridas y por la presencia de menores entre los ocupantes de uno de los vehículos.

La Circunvalación también fue escenario de un choque múltiple ocurrido el 31 de agosto, en el sector de la calle 60, cerca del acceso al predio de la UOCRA. En ese caso estuvieron involucrados cuatro vehículos y hubo personas lesionadas. Uno de los conductores dio positivo en el control de alcoholemia.

Además, en marzo de este año, un motociclista resultó gravemente herido tras impactar contra un Ford Fiesta que se encontraba detenido por un desperfecto mecánico en la intersección de la avenida Circunvalación y la avenida Asturias. En ese episodio también se informó un resultado positivo de alcoholemia en uno de los conductores involucrados.