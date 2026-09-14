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Durante la madrugada del domingo, se registró un siniestro vial registrado en pleno corazón de Puerto Deseado. En un sector clave para el flujo vehicular de la localidad, un automóvil sufrió un fuerte impacto que movilizó con celeridad tanto a los efectivos de la seccional local como a las autoridades de inspección de la comuna.

El episodio tuvo lugar en el nodo vial conformado por la intersección de las calles Ingeniero Portela, Perito Moreno, Pico Truncado y José Koltun. Por esa zona de rotonda circulaba un Ford Focus tipo sedán de color oscuro que, por razones que aún son materia de peritaje por parte de las fuerzas de seguridad, terminó colisionando violentamente contra la estructura o los cordones del sector. Producto de la fuerza del golpe, el rodado terminó con daños visibles de consideración en uno de sus laterales, quedando detenido en el lugar a la espera del auxilio correspondiente.

Tras recibir el llamado de alerta en la guardia policial, personal de la Comisaría Primera en el sector acudió de inmediato al sitio del incidente para asegurar el área y evitar mayores complicaciones en el tránsito nocturno. En paralelo, los uniformados dieron aviso formal al Área Operativa de Tránsito Municipal, cuyos agentes se presentaron en la escena para labrar las actuaciones de rigor, coordinar las maniobras de remoción del rodado y verificar la documentación del conductor.

Actualmente, las dependencias intervinientes avanzan con las pericias y la toma de testimonios para establecer con precisión la mecánica del choque. Entre las hipótesis de trabajo se contempla si el siniestro fue producto de una maniobra imprudente, un descuido al tomar la curva o el factor climático propio de la noche patagónica.