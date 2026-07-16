Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz emitió una aclaración oficial sobre el incidente registrado durante los festejos por el Mundial de Fútbol. Se había generado alerta entre los vecinos por una situación que parecía irregular con una niña de 7 años.

Los presentes intentaron separar al hombre que estaba junto a la menor y pidieron ayuda a los efectivos. Tras verificar la identidad se confirmó que se trataba del padre de la niña. La confusión surgió porque él presentaba un claro estado de ebriedad y por la reacción alterada de otras personas en el lugar.

Tal como informó La Opinión Austral varios testigos ya habían advertido en el momento que el hombre era un familiar de la menor. Luego se comunicó con la madre de la niña quien confirmó que el padre contaba con su permiso para estar con ella. La mujer decidió no iniciar acciones judiciales por lo ocurrido.