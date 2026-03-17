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La investigación por el hallazgo de un cuerpo sin vida en una obra abandonada de Río Gallegos dio un giro decisivo en las últimas horas. Tras la realización de la autopsia médico-legal, fuentes judiciales confirmaron que el joven de 27 años, identificado como MF, que fue encontrado en el lugar se quitó la vida, despejando así las principales dudas que rodeaban el caso desde el lunes.

Tal como lo había adelantado La Opinión Austral, el hecho había generado conmoción en la capital santacruceña, especialmente por las circunstancias del hallazgo. El cuerpo fue encontrado en un predio ubicado sobre la calle Marcelino López al 500, en un sector descampado donde se emplaza una construcción de vivienda que permanece paralizada desde hace tiempo.

La alerta llegó a través del centro de despacho policial, lo que motivó la intervención de personal de la División Comisaría Cuarta. Al arribar, los efectivos constataron la presencia del joven sin signos vitales en el interior del predio, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Minutos después, un equipo médico se hizo presente en el lugar y confirmó el fallecimiento. La zona fue rápidamente resguardada mientras se aguardaba la llegada de las áreas especializadas, en un procedimiento que incluyó la intervención de distintas divisiones de la Policía de Santa Cruz.

Durante las primeras horas, el hermetismo fue total. La falta de información sobre las causas de la muerte abrió un abanico de hipótesis que iban desde un posible hecho violento hasta circunstancias aún no determinadas. En ese contexto, el trabajo pericial resultaba clave para esclarecer lo ocurrido.

En la escena intervino la División Gabinete Criminalístico, que llevó adelante un relevamiento exhaustivo del lugar. Los peritos secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos pertenencias personales del joven y un teléfono celular que ahora será sometido a análisis para reconstruir sus últimas comunicaciones y movimientos.

En paralelo, los investigadores avanzaron con la toma de testimonios de personas que podrían aportar datos sobre las horas previas al hallazgo. Según trascendió, esas declaraciones permitieron sumar información relevante para orientar la investigación y reconstruir el contexto en el que se produjo el hecho.

Sin embargo, el dato clave llegó con el resultado de la autopsia realizada en la morgue judicial. El informe médico-legal determinó que se trató de un suicidio, confirmación que marca un punto de cierre en cuanto a la hipótesis principal del caso.