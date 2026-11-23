Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer denunció en la Comisaría de Puerto Deseado la sustracción de un microondas y un teléfono celular de la casa de su madre, donde vive ella junto a sus dos hermanos. El electrodoméstico fue recuperado durante un reclamo que realizó la mujer, pero el celular no fue hallado.

Según relató la ciudadana ante las autoridades, el día anterior a su denuncia su hermano de 13 años había estado reunido en la casa con un grupo de amigos y otro de sus hermanos, mayor de edad. Luego de ese encuentro entre jóvenes, fue hasta la vivienda a verificar que todo esté en orden y descubrió el faltante de los dos elementos.

En ese sentido, la mujer salió a buscar a su hermano mayor que no se encontraba en la casa y lo encontró en la casa de un amigo junto a otros dos hombres. Después de preguntar varias veces por el microondas, el dueño de la vivienda se lo entregó. Sobre el teléfono, le dijeron que lo tendría otro joven, quien viviría en el barrio 52 Viviendas.

Cuando la mujer se acercó hasta el domicilio que le indicaron, habló con la madre del hombre señalado y ella le comentó que no quería confrontarlo porque estaba drogado. Luego de unos minutos, el chico salió de la vivienda, se enojó por la situación y le dijo que tenía un arma de fuego y que le iba a disparar, por lo que tuvo que retirarse.

Luego, al ser entrevistada por la Policía la madre del joven comentó que el hermano mayor de la denunciante le entregó el celular a su hijo a cambio de drogas, conoció La Opinión Austral.

La mujer que denunció el hecho solicitó medidas de prohibición de acercamiento contra el joven señalado. Intervino la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado y tomó conocimiento la magistrada de turno.