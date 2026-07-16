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Un fatídico hecho conmociona a la localidad de Puerto Deseado por estas horas. El médico terapista interino Esteban Manuel Viña, de nacionalidad venezolana, fue hallado muerto en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia, entre Gobernador Gregores y Piedra Buena.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la División Comisaría Puerto Deseado, junto con efectivos de Bomberos, el Gabinete Criminalístico y la División de Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI), que realizaron las actuaciones y pericias de rigor.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el profesional fue encontrado sin vida en su domicilio luego de permanecer tres días sin responder llamados telefónicos, situación que motivó la intervención de las autoridades.

Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte y los resultados de las pericias aún se encuentran pendientes.