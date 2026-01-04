Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad habitual de la noche del sábado se vio abruptamente quebrada en Puerto Deseado por un episodio de extrema violencia que volvió a encender las alarmas en la comunidad. En el barrio Randisi, un joven fue hallado gravemente herido tras recibir una puñalada en la zona del abdomen, en un hecho que es investigado por la Justicia y que dejó una fuerte impresión entre los vecinos que presenciaron la escena.

El ataque ocurrió entrada la noche, cuando personal policial tomó intervención tras un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de un muchacho ensangrentado en la vía pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que al arribar al lugar, los efectivos constataron la gravedad de la situación: el joven presentaba una herida de arma blanca en el estómago y una importante pérdida de sangre, lo que obligó a una rápida asistencia médica.

Según relataron vecinos del sector, el adolescente no estaba solo al momento del ataque. Testigos indicaron que el joven era trasladado por al menos cinco chicos, quienes, lejos de auxiliarlo o dar aviso inmediato a las autoridades, lo dejaron abandonado en el lugar y se retiraron apresuradamente. “Lo llevaban como cinco pibes, pero ninguno se quiso hacer cargo. Lo dejaron tirado ahí y se fueron. No se puede creer la cantidad de sangre que había”, relató un vecino visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

Desde el punto de vista judicial, el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de Puerto Deseado, que trabaja en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de los responsables. De manera paralela, también interviene el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minería, a cargo de la conjueza Nancy Piutrillan, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Las tareas investigativas se centran ahora en determinar las circunstancias que derivaron en el ataque, el vínculo entre el joven herido y quienes lo acompañaban, y el lugar exacto donde se produjo la agresión. No se descarta que el hecho esté relacionado con una pelea previa o un conflicto entre pares, una hipótesis que deberá ser confirmada a partir de testimonios, peritajes y el avance de la causa.