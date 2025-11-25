Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un micro de larga distancia volcó este martes por la mañana en la Ruta 2, a la altura del partido de Mar Chiquita, y dejó como saldo varios pasajeros heridos. El siniestro ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325, en la zona de General Pirán, mano hacia Mar del Plata.

De acuerdo con los primeros datos, la unidad trasladaba pasajeros y varios de ellos sufrieron lesiones de distinta gravedad. Hasta el momento no se informó la cantidad exacta de heridos ni el estado de cada uno.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de AUBASA y equipos médicos de hospitales cercanos. Los rescatistas realizan maniobras para asistir a las víctimas y trasladarlas a los centros de salud de la región. Algunos pasajeros habrían quedado atrapados dentro del micro, lo que obligó a realizar tareas de rescate específicas.

Testigos describieron una “escena de terror”, con gritos, pedidos de auxilio y pasajeros desorientados tras el vuelco. El operativo de emergencia generó un corte parcial del tránsito para permitir el trabajo de los bomberos y del personal sanitario.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para determinar cómo se produjo el vuelco y para garantizar la seguridad de los demás usuarios de la ruta.