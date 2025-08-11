Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Policía de Santa Cruz despidió con profunda emoción a Odín, el perro policía de la División Canes de Río Gallegos, quien falleció el pasado 9 de agosto tras una valiente batalla contra una grave enfermedad. A través de sus redes sociales, la fuerza compartió un sentido mensaje acompañado de fotos que reflejan el homenaje y el funeral del can.

Odín, un Bloodhound nacido el 19 de septiembre de 2021, se destacó por su especialización en búsquedas específicas, dejando una huella imborrable en la institución y en todos los que trabajaron junto a él. Durante el último año, enfrentó una delicada afección que, a pesar del cuidado constante de la veterinaria Comisario (E.P.) Agostina Cambarieri, fue empeorando progresivamente.

En las últimas semanas, la salud de Odín se agravó debido a complicaciones respiratorias y renales, lo que finalmente causó su partida.

“Odín deja una huella imborrable en nuestra institución y en todos los que compartimos servicio con él. Honor y gratitud por su noble servicio”, escribió la Policía de Santa Cruz  en un posteo en redes sociales.

perro policía

