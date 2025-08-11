Your browser doesn’t support HTML5 audio
Odín, un Bloodhound nacido el 19 de septiembre de 2021, se destacó por su especialización en búsquedas específicas, dejando una huella imborrable en la institución y en todos los que trabajaron junto a él. Durante el último año, enfrentó una delicada afección que, a pesar del cuidado constante de la veterinaria Comisario (E.P.) Agostina Cambarieri, fue empeorando progresivamente.
En las últimas semanas, la salud de Odín se agravó debido a complicaciones respiratorias y renales, lo que finalmente causó su partida.
“Odín deja una huella imborrable en nuestra institución y en todos los que compartimos servicio con él. Honor y gratitud por su noble servicio”, escribió la Policía de Santa Cruz en un posteo en redes sociales.
