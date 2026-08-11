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La División Grupo Especial Zona Sur mantiene los rastrillajes en el sector de la Costanera de Río Gallegos, con especial atención en el área de canteras, con el fin de dar con el paradero de César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 26 de julio.

Este martes, el operativo se desarrolló entre las 14:30 y las 16:30, con recorridos y patrullajes de superficie a bordo de un cuatriciclo Honda de 300 cc. La dotación recorrió sectores de terreno irregular dentro del área de canteras, ampliando la cobertura del dispositivo.

El procedimiento forma parte del operativo de búsqueda desplegado junto a distintas fuerzas y organismos, que abarca diferentes puntos de la capital santacruceña con el objetivo de localizar al hombre.

El operativo se extendió por sectores de terreno irregular de la Costanera. Foto: Policía de Santa Cruz.

Las características de César Aguilar

César Agustín Aguilar Pérez mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física mediana, tiene tez morena y cabello castaño semilargo, ligeramente canoso. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul gastado y una campera negra con capucha.

Ante cualquier información certera que pueda contribuir a establecer su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con la central de emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.

César Agustín Aguilar Pérez, tiene 58 años.

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