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La búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez, el vecino de 58 años que permanece desaparecido desde la madrugada del lunes en Río Gallegos, continúa con un amplio despliegue de la Policía de Santa Cruz. Durante la tarde de este viernes se retomaron los rastrillajes con la participación de un grupo especial de efectivos, vehículos policiales, buzos de bomberos y drones que recorren la zona costera en procura de encontrar algún indicio sobre su paradero.

El operativo tiene como punto de partida el ingreso al predio de la Fuerza Aérea Argentina, lindante con la costanera de la capital santacruceña. Debido a que se trata de un área militar, el acceso es restringido. Mientras los equipos de búsqueda también trabajan en distintos sectores cercanos a la ría.

El ingreso al predio de la Fuerza Aérea Argentina, donde efectivos, buzos y drones buscan a César Aguilar.

Las tareas se desarrollan en una jornada marcada por las bajas temperaturas, nieve caída durante la mañana y sectores con abundante barro, condiciones que complejizan el despliegue, aunque no detienen el operativo.

Cuatro días sin noticias de César Aguilar

César Aguilar, trabajador de una cooperativa de limpieza que presta servicios en el Hospital Regional Río Gallegos, fue visto por última vez durante la madrugada del lunes.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, cámaras de seguridad registraron su salida del domicilio que compartía con uno de sus hermanos y permitieron seguir parte de su recorrido hacia la costanera.

César Agustín Aguilar Pérez, tiene 58 años.

Las imágenes lo muestran caminando por la intersección de Francisco Ramírez y Zapiola, luego por la zona del frigorífico ubicado sobre la calle Almirante Brown y finalmente en dirección al sector de las canteras y las instalaciones de la Fuerza Aérea Argentina. También fue captado por cámaras particulares mientras transitaba por la bicisenda. Desde entonces no existen registros que permitan establecer qué ocurrió con él.

Los investigadores señalaron que no hay imágenes que indiquen que haya regresado por ese sector, motivo por el cual gran parte de los rastrillajes se concentran en la zona costera.