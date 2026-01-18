Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A poco más de una semana de la desaparición de Gabriel Mileca, trabajador de Distrigas y conocido runner de Río Gallegos, no hay rastros certeros sobre su paradero. El hombre se ausentó el pasado 10 de enero, cuando huyó del centro de salud mental, y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que continúa activo en distintos puntos de la ciudad.

El día de ayer, la investigación sumó nuevos indicios aunque sin resultados concluyentes. Un operativo con perros especializados permitió confirmar que Mileca estuvo en un monoblock del barrio 400 Departamentos, a partir de una marcación positiva realizada por un cabn policial entrenado en rastro específico.

FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Nuevos rastrillajes

Este domingo a las 9:15 de la mañana, personal de Bomberos inició un nuevo rastrillaje en la costanera de Río Gallegos. El operativo comenzó en un sector cercano a Pescazaike, luego de que se hallara una huella que, analizada por criminalística, arrojó un indicio compatible con el posible paso de Gabriel Mileca por el lugar.

Como ocurre en la mayoría de los casos de búsqueda en la zona, el rastrillaje comenzó en el denominado “punto cero”, un área clave que está ubicada en el terreno donde actualmente se construye el camping del Gobierno provincial.