Un trabajo articulado entre distintas áreas de la Policía de Santa Cruz permitió detectar y corregir una irregularidad en el transporte de ganado ovino durante un control preventivo realizado en rutas provinciales, en el marco de las acciones permanentes de fiscalización rural que buscan garantizar la legalidad, la trazabilidad y la seguridad en la actividad ganadera.

El procedimiento tuvo su origen en una intervención de la Unidad Operativa Caminera Tres Cerros, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera, cuando durante un control vehicular de rutina se inspeccionó un camión jaula que trasladaba animales ovinos. El transporte circulaba con Guía de Traslado de Ganado N° 43/2026 y su correspondiente DT-e, con destino final a la provincia de Buenos Aires y procedente de un establecimiento ganadero de la zona norte santacruceña.

Controles en Tres Cerros.

Durante la verificación inicial de la documentación y de la carga, los efectivos advirtieron una anomalía en la parte superior del camión: la presencia de animales sin señal identificatoria, comúnmente denominados “orejanos”. Esta situación encendió las alertas y motivó la inmediata intervención de las áreas especializadas en operaciones rurales, activando un trabajo coordinado entre la Sección Operaciones Rurales Jaramillo y la División Operaciones Rurales Comandante Luis Piedra Buena.

En cumplimiento de los protocolos vigentes, el personal de la Sección Operaciones Rurales Jaramillo acompañó el rodado hasta el establecimiento ganadero de origen, donde ya aguardaban efectivos de la División Operaciones Rurales Piedra Buena. En el lugar se llevó adelante un control exhaustivo de la totalidad de los animales transportados, cotejando marcas, señales y documentación, con el objetivo de descartar otras irregularidades y garantizar la correcta identificación del ganado.

Como resultado de esa inspección integral, se constató la existencia de cuatro corderos orejanos, que no contaban con la señal reglamentaria exigida por la normativa vigente. Los animales fueron descendidos del camión y entregados al responsable del establecimiento ganadero, mientras que el resto de la carga fue considerada en condiciones reglamentarias, sin observaciones adicionales.

Finalizadas las actuaciones, se completó la documentación correspondiente y se dio intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo competente en materia de control sanitario y trazabilidad animal. Una vez subsanada la irregularidad detectada, el transporte continuó su trayecto hacia destino.

Desde la Policía de Santa Cruz destacaron la importancia de estos controles coordinados, que no solo apuntan a prevenir delitos rurales, sino también a fortalecer la legalidad del circuito productivo, resguardar a los productores que cumplen con la normativa y garantizar la transparencia en el movimiento de ganado, una actividad clave para la economía regional.