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Una rápida y coordinada intervención de personal de Bomberos permitió controlar un principio de incendio registrado durante la tarde del viernes en una vivienda del barrio 240 Viviendas de la localidad de Río Gallegos, evitando que las llamas se propagaran y provocaran consecuencias mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas por este diario, se pudo establecer que el episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Hernán Cortés al 2600, donde vecinos vivieron momentos de preocupación al advertir humo y un foco ígneo que se originó en un galpón lateral de la vivienda. La situación motivó un inmediato llamado de emergencia que movilizó a efectivos de la División Cuartel Segunda de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz.

Según se informó oficialmente, al arribar al lugar con la unidad operativa, los bomberos constataron que el fuego había comenzado en una estructura anexa al inmueble principal. Si bien el foco había sido sofocado en una primera instancia, la dotación integrada por ocho efectivos inició rápidamente tareas preventivas para garantizar que no se produjera un reinicio del incendio.

Según pudo saber este diario, las labores se extendieron durante un tiempo prolongado. Durante más de una hora y media, el personal trabajó en maniobras de remoción y enfriamiento de materiales afectados, una labor fundamental en este tipo de intervenciones para eliminar puntos de calor que puedan volver a generar llamas horas después del siniestro.

En medio de la inspección técnica realizada en el lugar, los efectivos detectaron además un desperfecto eléctrico en el pilar de la vivienda, situación que provocó la interrupción total del suministro de energía eléctrica en el inmueble.

Ante ese escenario, se coordinó la presencia de personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado, cuyos operarios trabajaron sobre la red para evaluar la situación y avanzar en las tareas necesarias para restablecer el servicio de manera segura.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que también se brindaron recomendaciones preventivas a los residentes de la vivienda, especialmente relacionadas con instalaciones eléctricas y medidas de seguridad para evitar nuevos episodios.

El procedimiento contó además con el acompañamiento de efectivos de la Comisaría Quinta de Río Gallegos, quienes colaboraron en el resguardo de la zona y en la coordinación general del operativo mientras se desarrollaban las tareas de control