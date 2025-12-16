Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto donde la prevención se vuelve una herramienta central en la lucha contra el narcotráfico, la Policía de la Provincia de Santa Cruz desplegó este martes por la mañana un operativo preventivo y de control en distintos puntos estratégicos de la localidad de Puerto San Julián. Las acciones estuvieron a cargo de personal de la División Narcocriminalidad San Julián, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y se orientaron a desalentar y detectar el posible traslado ilegal de estupefacientes a través de los sistemas de transporte y logística.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento incluyó controles en empresas de transporte de corta y larga distancia, en la Terminal de Ómnibus y en dependencias del Correo Argentino, considerados nodos sensibles por el movimiento constante de encomiendas y pasajeros. En cada uno de estos puntos, los efectivos realizaron inspecciones exhaustivas sobre paquetería y cargas, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos preventivos.

Momentos en el que el can Aika olfateaba los paquetes. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Uno de los ejes centrales del despliegue fue la intervención del can detector de narcóticos “Aika”, junto a sus guías especializados. El trabajo con canes entrenados constituye una de las herramientas más efectivas para la detección temprana de sustancias prohibidas, especialmente en contextos donde el volumen de envíos y el flujo de personas dificultan los controles tradicionales. La presencia del binomio canino permitió reforzar la capacidad operativa y aportar un componente disuasivo clave.

Fuentes policiales señalaron que el operativo se desarrolló con normalidad y sin generar inconvenientes para los usuarios de los servicios de transporte, al tiempo que remarcaron la buena predisposición de las empresas y del personal que colaboró durante las inspecciones. Finalizadas las tareas, no se registraron hallazgos de relevancia penal, por lo que el procedimiento concluyó sin novedades judiciales.