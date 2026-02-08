Convocan a una reunión abierta de policías para pedir la apertura de paritarias El ex comisario Ramón Quipildor y el suboficial escribiente Mario Monsalvo llamaron a una reunión abierta de policías, retirados y familiares para este domingo en Río Gallegos, con el objetivo de debatir la situación salarial y avanzar en un petitorio para reclamar la apertura de paritarias en Santa Cruz.

Crece la tensión en la fuerza policial de Santa Cruz. El ex comisario Ramón Quipildor y el suboficial escribiente Mario Monsalvo difundieron en las últimas horas un video a través de redes sociales en el que convocan a una reunión abierta de policías para debatir la situación salarial y laboral del sector, con el objetivo de armar un petitorio y exigir la apertura de paritarias.

La convocatoria está dirigida a personal policial en actividad, retirados, personal penitenciario y familiares, y se realizará este domingo a las 19 horas en el Quincho de Judiciales, ubicado en Ramón y Cajal 257, en la ciudad de Río Gallegos.

Según explicaron los organizadores, el encuentro será de carácter autoconvocado y se realizará por fuera de la representación sindical actual, a la que consideran que no refleja los reclamos reales del personal policial.

Ramón Quipildor señaló que la iniciativa surge ante el deterioro de la situación económica que atraviesan los trabajadores del sector: “Estamos hablando de la problemática que como trabajadores policiales no escapamos a la realidad social que vive Santa Cruz hoy”.

En ese sentido, explicó que la reunión busca reunir a policías, penitenciarios y familias de activos y retirados para consensuar un documento común: “La idea es armar un petitorio al gobierno para pedir la apertura de paritarias. Esta reunión es por fuera de la representación actual que tiene la policía, porque no nos representa. Sería de autoconvocados para poder definir referentes”.

Por su parte, Mario Monsalvo remarcó el aspecto social del reclamo y la urgencia de la convocatoria: “La idea es despertar lazos de solidaridad. En los últimos días recibimos muchos casos de personal policial que está en un alto grado de vulnerabilidad”.