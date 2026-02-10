Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un turista de 82 años, de nacionalidad coreana, debió ser evacuado mientras recorría el sendero al Cerro Torre, uno de los circuitos más emblemáticos y concurridos de la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

El operativo se activó luego de que el visitante presentara un cuadro de fatiga que le impidió continuar la marcha por sus propios medios. Ante ese escenario, brigadistas del Parque Nacional y efectivos de Gendarmería Nacional articularon un procedimiento de rescate que demandó varias horas y un despliegue logístico significativo, condicionado además por factores climáticos adversos.

Según se informó oficialmente, el descenso se realizó mediante una camilla tipo Kong, un equipamiento específico para este tipo de intervenciones en terreno agreste. La evacuación se llevó adelante bajo lluvia persistente, lo que sumó complejidad al operativo, y finalizó cerca de las 21 horas, cuando el hombre logró ser trasladado con éxito hasta la localidad de El Chaltén. A pesar del desgaste físico sufrido durante la caminata, el turista se encontraba consciente y fue asistido de manera preventiva por el personal interviniente.

Desde la administración del Parque Nacional Los Glaciares aprovecharon el episodio para reiterar una recomendación clave: “Es fundamental evaluar la dificultad de los senderos y la propia condición física antes de emprender este tipo de caminatas”.

El sendero al Cerro Torre es uno de los más elegidos por visitantes de todo el mundo que llegan a El Chaltén atraídos por la imponencia del paisaje patagónico. Sin embargo, se trata de un recorrido que exige un nivel mínimo de preparación, tanto por la distancia como por las condiciones cambiantes del clima, un factor que en la cordillera austral puede modificar el escenario en cuestión de minutos.