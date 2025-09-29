Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mañana que pudo transformarse en tragedia terminó siendo solo un susto en la localidad de Tres Lagos, cuando un principio de falla eléctrica en la Escuela Provincial Rural N°16 obligó a evacuar de urgencia a docentes y estudiantes. El episodio ocurrió este lunes y requirió la presencia de la División Cuartel 20ª de Bomberos, dependiente del Departamento Zona IV, que acudió rápidamente tras la alerta.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se produjo en plena actividad escolar, alrededor de media mañana, cuando en una de las aulas se percibieron chispazos y humo provenientes de un porta tubo fluorescente. Ante esta situación, el director del establecimiento actuó con celeridad y ordenó la evacuación inmediata de los alumnos y el personal docente hacia un sector seguro, evitando riesgos mayores hasta la llegada de los equipos de emergencia.

La dotación de Bomberos, verificó la situación y confirmó que se trataba de un cortocircuito en la instalación interna de una luminaria. El desperfecto tenía el potencial de generar un incendio en cuestión de minutos, por lo que se procedió de inmediato a la desconexión y aislamiento total del artefacto. La maniobra permitió neutralizar cualquier peligro, restableciendo la tranquilidad en la comunidad educativa.