Durante los alegatos finales del juicio por el crimen de Franco Cuevas, la defensa de Roberto Neil solicitó su absolución, al sostener que el acusado actuó en el marco de una legítima defensa.

La abogada Mariana Barbitta sostuvo ante el Tribunal Oral que Neil respondió a una agresión en una situación límite.

Durante su exposición, la letrada calificó como “gravísimo lo que hemos escuchado en cuanto a la prueba y a la calificación que pretenden”, en referencia a los alegatos de la querella.

De manera subsidiaria, la defensora solicitó que, en caso de que el tribunal considere que existió un exceso en la defensa, se lo condene bajo la figura de exceso en la legítima defensa y que la pena se cumpla en modalidad domiciliaria, teniendo en cuenta las condiciones personales del acusado y su arraigo.

Antes de que el tribunal pase a deliberar, Roberto Neil hizo uso de su derecho a declarar y expresó sus últimas palabras ante los jueces: “El arma no era mía, ese día quería trabajar. Esa persona me quiso matar. Nunca tuve intención de matar a nadie”, dijo.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El veredicto se conocerá el próximo 20 de noviembre, cuando el Tribunal Oral de Santa Cruz dé a conocer su decisión final sobre la responsabilidad penal de Neil en el homicidio de Franco Cuevas.