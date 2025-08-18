Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Conmoción y bronca: un hombre intentó secuestrar a un menor de edad el pasado domingo por la tarde, en Caleta Olivia.

Según la denuncia de la madre de la víctima (17), el acusado forzó a su hijo a subirse a su vehículo -sería un Renault Clio rojo- amenazándolo con un arma de fuego. Una vez dentro del vehículo, el hombre lo tocó en una pierna y “lo olió”. Lo tuvo retenido por unos 20 minutos y lo dejó descender cerca de la Escuela N° 74. En ese momento el menor pudo pedirle ayuda a su mamá.

El joven fue abordado a dos cuadras de su casa y el caso estremece a la comunidad caletense. Intervino la Comisaría Quinta y la División de Investigaciones, que analiza cámaras de seguridad para identificar al acusado.

La madre de menor, Valeria, se refirió al hecho en sus redes sociales a través de un video para alertar a la comunidad.

Valeria, la mamá de la víctima.

“Mi hijo tuvo un intento de secuestro. A dos cuadras de casa, lo apuntaron con un arma desde un auto y lo obligaron a subirse. Gracias a Dios no le pasó nada”, dijo al señalar que “es un tipo medio gordo y morocho”

“Quiero advertirle a la gente que Caleta ya no es la Caleta de antes”, agregó en su mensaje. “Mi hijo no quiere que le pase a otro, por eso lo hago público”.

“Muchos más datos no tenemos. Ojalá haya cámaras de seguridad. Hay que esperar. Agradecemos la atención de la comisaría”, agregó la mamá.

“Es un auto rojo, chiquito, y el conductor anda armado. Tengan mucho cuidado”, pidió la mujer.

“Es mi único hijo. Siempre fuimos los dos y salimos adelante juntos. Es mi vida. Él está tranquilo ahora, pero fue horrible la situación. Le pararon un auto al frente y le apuntaron con un arma, obligándole a subirse y se lo llevó. Dijo que lo olía, no lo tocó por suerte, pero después le atacó un ataque de ira y reaccionó, y le dijo que se bajara”, contó.