A 72 horas de su desaparición, la búsqueda de los hermanos José, de 12 años, y Leo, de 10, se concentra en un sector delimitado del río Gallegos, en la zona de La Toma, en Palermo Aike.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a La Opinión Austral que los perros utilizados durante los rastrillajes marcaron un área que coincide con el lugar señalado por el adolescente de 15 años que estaba con los niños en la tarde del domingo, cuando fueron arrastrados por la corriente.

La precisión sobre el punto donde desaparecieron los niños representa un dato central para orientar las tareas, después de tres jornadas de búsqueda. Según pudo saber este medio, el área delimitada abarca aproximadamente 40 por 40 metros y presenta pozones de hasta siete metros de profundidad.

En el cuarto día de búsqueda, seis buzos tácticos de Pico Truncado, Gobernador Gregores, El Calafate y El Chaltén se incorporaron al operativo que ya cuenta con más de 100 efectivos y se concentra en sectores profundos del cauce. Las tareas se desarrollan en condiciones complejas, con profundidades de entre 4 y 8 metros y escasa o nula visibilidad bajo el agua.