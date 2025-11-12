Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos condenó a tres hombres a cuatro años de prisión por haber enviado casi 10 kilos de marihuana desde Montecarlo, provincia de Misiones, hasta la capital santacruceña, ocultos dentro de una mesa de madera fabricada especialmente para el transporte del estupefaciente.

El mueble, construido especialmente para ocultar la droga, sobre una camioneta secuestrada en la delegación de la PFA local.

El fallo fue dictado por el juez Luis Giménez, quien consideró a Nicolás Ayamante, Joaquín Nauto Muñoz y Pedro Vega como autores penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes. En el juicio intervino el fiscal federal Pablo Mansilla, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos.

Agentes de la PFA con un detenido.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2018, cuando personal de la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaba un operativo de control público y detectó movimientos sospechosos por parte de Ayamante y Nauto Muñoz, quienes llegaron a retirar una encomienda de la empresa Vía Cargo.

Uno de los detenidos.

Ambos se movilizaban en un Renault Megane y manifestaron haber recibido una mesa enviada desde Misiones. Durante la revisión, un perro antinarcóticos reaccionó de forma positiva, lo que llevó a los efectivos a perforar el mueble e introducir una microcámara, hallando 13 “panes” de marihuana envueltos en nailon, con un peso total de 9,448 kilos.

El paquete tenía además un código QR que identificaba a Nauto Muñoz como destinatario. Ante la evidencia, los policías detuvieron a ambos sospechosos e incautaron el vehículo y sus teléfonos celulares.

La investigación permitió luego determinar que la mesa había sido confeccionada por Pedro Vega, radicado en Misiones, quien utilizó a un empleado para despachar la encomienda en su nombre y así evitar quedar registrado como remitente. Los peritajes a los teléfonos secuestrados confirmaron múltiples comunicaciones entre Vega y Ayamante durante noviembre de 2018, coordinando los detalles del envío y su seguimiento hasta la entrega.

Otro de los demorados en el operativo.

En su alegato, el fiscal Pablo Mansilla destacó que la maniobra “no fue improvisada, sino planificada con precisión y ejecutada con un alto grado de coordinación”, y remarcó que el caso “pone de relieve la logística del narcotráfico interprovincial y el uso de empresas de transporte para encubrir el traslado de droga”.

El juez Giménez impuso a los tres acusados cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, una multa de 45 unidades fijas, y dispuso la incineración de la droga incautada, además del decomiso de los celulares y el Renault Megane utilizados en la maniobra.