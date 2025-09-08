Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una política de prevención y seguridad vial cada vez más estricta, la Policía Caminera de Santa Cruz informó los resultados de los operativos realizados entre el 1 y el 7 de septiembre de 2025. Los números reflejan la magnitud de los controles: más de once mil vehículos inspeccionados y más de veintiún mil personas identificadas en distintos puntos estratégicos de la provincia. El despliegue se enmarca en una estrategia que busca no solo ordenar el tránsito, sino también anticipar situaciones de riesgo y detectar posibles delitos.

Los datos oficiales detallan que en ese lapso se controlaron exactamente 11.145 rodados y se identificaron 21.502 personas. En el mismo período, se detectaron cuatro casos de alcoholemia positiva, lo que derivó en retenciones preventivas para evitar tragedias en la ruta. Además, se labraron 22 actas de infracción por diferentes irregularidades y se procedió al secuestro de 12 vehículos, ya sea por documentación incompleta, incumplimiento de normas de tránsito o situaciones vinculadas a la seguridad vial.

En los procedimientos preventivos además colaboró Gendarmería Nacional. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Un dato no menor del informe es la detección de cuatro personas registradas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que significa que tenían medidas cautelares en su contra. En estos casos, las personas fijaron domicilio y, tras cumplimentar los procedimientos legales, continuaron viaje. Este punto pone de relieve que los operativos viales, además de su rol preventivo, cumplen una función clave en materia de seguridad general, permitiendo interceptar a individuos que se encuentran bajo el radar de la Justicia.

El despliegue de la Policía Caminera se realiza en distintos corredores de la provincia, con puntos de control fijos y móviles. El tránsito en Santa Cruz presenta características particulares: extensos tramos de ruta, escasa conectividad entre localidades y la presencia constante de vehículos de carga, además del movimiento turístico que crece año tras año. En este contexto, los controles buscan reducir accidentes, combatir la imprudencia al volante y desalentar conductas de riesgo, como el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol.