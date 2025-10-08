En las primeras horas de la tarde este miércoles, una vivienda de Río Gallegos fue afectada por un incendio que, a pesar de las fuertes ráfagas de viento que se presentaban, pudo ser controlado por personal de bomberos.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en calle Puerto Santa Cruz, esquina con avenida Paradelo, a escasos metros de la avenida San Martín, en el barrio APAP.

Personal de Bomberos pudo controlar el incendio sobre vivienda. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a lo que pudo saber La Opinión Austral, al menos cuatro personas, entre mayores y menores de edad, debieron ser trasladadas al Hospital Regional Río Gallegos de manera preventiva.

Los principales daños fueron materiales. Cabe destacar que no hubo personas con heridas de gravedad.