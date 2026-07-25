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Una salida que prometía ser una jornada tranquila terminó convirtiéndose en un operativo de rescate para una familia que quedó atrapada con su vehículo en un sector lodoso del acceso a las Grutas de Lourdes, uno de los sitios más visitados de Puerto Deseado. La rápida intervención del personal de la División Cuartel 4° de Bomberos permitió asistir a los cuatro ocupantes del automóvil y retirar el rodado sin que se registraran personas lesionadas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento se desarrolló durante la tarde del viernes, entre las 17:30 y las 19:00, luego de que se solicitara la presencia de los equipos de emergencia en el camino que conduce a las Grutas de Lourdes, ubicadas a unos 12 kilómetros de la localidad.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que un automóvil Ford Fiesta había quedado completamente inmovilizado en un sector con abundante barro, imposibilitando que su conductor pudiera continuar la marcha por sus propios medios.

Dentro del vehículo viajaban cuatro personas: dos adultos y dos menores de edad, quienes permanecían a la espera de asistencia mientras las condiciones del terreno dificultaban cualquier intento de salir del lugar.

Frente a ese escenario, la dotación evaluó las condiciones del camino y planificó las maniobras necesarias para evitar daños al vehículo y garantizar la seguridad de sus ocupantes. Para concretar el rescate fue necesario utilizar el malacate incorporado a la unidad de rescate, un sistema de tracción mecánica que permite remolcar vehículos atrapados en terrenos complejos, como barro, arena o nieve.

Tras asegurar correctamente el automóvil y realizar las maniobras correspondientes, los bomberos lograron extraer el Ford Fiesta y trasladarlo hasta un sector de suelo firme, donde el conductor pudo retomar el control del vehículo sin inconvenientes.

El operativo concluyó de manera satisfactoria y los cuatro ocupantes fueron asistidos preventivamente por el personal interviniente, comprobándose que todos se encontraban en buen estado de salud y que no era necesario solicitar atención médica.