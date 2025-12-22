Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la llegada de la temporada de vacaciones y el incremento de los viajes dentro y fuera de la provincia, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz y la Policía provincial difundieron un comunicado conjunto con una serie de recomendaciones orientadas a reforzar la prevención y el autocuidado. El mensaje apunta tanto a quienes se trasladan por rutas santacruceñas como a quienes dejan sus hogares por varios días, en un contexto donde la seguridad es una responsabilidad compartida.

Bajo la consigna “Cuidarnos es tarea de todos”, las autoridades remarcaron la importancia de adoptar hábitos simples pero efectivos que contribuyan a reducir riesgos, prevenir delitos y evitar accidentes. El llamado no solo está dirigido a los viajeros, sino también a la comunidad en general, con especial énfasis en el uso responsable de las redes sociales y en las medidas básicas de seguridad domiciliaria.

En la casa

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que, durante los períodos vacacionales, se incrementan tanto los desplazamientos vehiculares como las oportunidades para hechos delictivos vinculados a viviendas deshabitadas. En ese marco, recomendaron tomar recaudos en el hogar antes de salir, como dejar luces encendidas para simular presencia, cerrar correctamente puertas y ventanas y desconectar aparatos eléctricos no esenciales para minimizar riesgos.

Asimismo, se destacó la utilidad de los sistemas de videovigilancia, aconsejando activarlos y verificar previamente su correcto funcionamiento. Estas medidas, indicaron, no solo disuaden posibles intentos de robo, sino que también permiten contar con registros ante cualquier situación sospechosa.

En las redes

Otro eje central del comunicado estuvo puesto en el uso de las redes sociales y la información que se comparte públicamente. Las autoridades insistieron en evitar la difusión de fechas exactas de viaje, horarios de ausencia o datos que permitan identificar con precisión el domicilio. También recomendaron revisar la configuración de privacidad de las cuentas y limitar el acceso a las publicaciones, así como evitar mostrar objetos de valor o rutinas diarias que puedan evidenciar ausencias prolongadas.

En la misma línea, se sugirió no compartir recorridos completos ni ubicaciones en tiempo real durante los viajes, ya que este tipo de información puede ser utilizada de manera indebida. “Lo que parece un detalle sin importancia puede convertirse en un riesgo”, señalaron desde el área de Seguridad.

En la ruta

En cuanto a la salida a la ruta, el comunicado hizo hincapié en la importancia de la prevención vial. Antes de emprender un viaje, se recomienda revisar el estado de los neumáticos, frenos y luces del vehículo, llevar una lista de contactos de emergencia y distribuir correctamente la carga para evitar desbalances. También se recordó la necesidad de evitar distracciones al volante y de informar a algún familiar o persona de confianza sobre el itinerario y los horarios estimados.

Durante las paradas, se aconseja elegir lugares bien iluminados y seguros, no dejar pertenencias a la vista y mantener siempre una actitud atenta. Estas pautas buscan reducir situaciones de riesgo en rutas extensas y, muchas veces, con escasa circulación, características propias del territorio santacruceño.

Desde la Policía de Santa Cruz subrayaron que la prevención es una construcción colectiva y que la colaboración ciudadana resulta fundamental. Por eso, invitaron a compartir estas recomendaciones con familiares y conocidos, reforzando la idea de que cuantos más sean los informados, mayores serán las posibilidades de disfrutar de unas vacaciones tranquilas.