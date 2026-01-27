Un hecho de inseguridad ocurrido durante la madrugada volvió a generar preocupación en la capital santacruceña. Del interior de un vehículo estacionado frente a una vivienda sustrajeron pertenencias, entre ellas un medidor de glucosa indispensable para el control de la diabetes de un vecino, cuyo entorno apeló a la solidaridad para recuperarlo.

La inseguridad volvió a colarse en la rutina de un barrio de Río Gallegos y dejó al descubierto una situación que excede lo meramente material. Cerca de las dos de la mañana del lunes, un delincuente ingresó a un vehículo estacionado frente a una vivienda y se llevó distintos elementos, entre ellos una mochila que contenía un medidor de glucosa, herramienta esencial para la salud de un hombre que padece diabetes.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho tomó estado público a partir de una publicación realizada por un familiar de la víctima en redes sociales. En el mensaje, que rápidamente comenzó a compartirse entre vecinos, se relató que del interior del auto de su padre sustrajeron varias pertenencias y se hizo un pedido puntual: recuperar el dispositivo médico. “Lo único que está pidiendo es que al menos le devuelvan eso para poder seguir con su control de diabetes”, expresó el usuario, apelando a la empatía de quien tenga el elemento o pueda aportar algún dato.

Junto al posteo se difundió un breve video captado por una cámara de seguridad ubicada en el exterior de la vivienda. Las imágenes, de apenas unos segundos, muestran a un hombre encapuchado que se acerca a una Renault Duster estacionada en el lugar. Según se observa, el sujeto no habría necesitado forzar la puerta trasera derecha para acceder al interior. De allí extrajo una bolsa y una mochila y una bolsa de supermercado miró hacia atrás como comprobando que no fuera observado y luego se alejó caminando hasta perderse fuera del ángulo de la cámara.

El delincuente cerrando la puerta tras el suceso. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La secuencia, silenciosa y rápida, grafica una modalidad delictiva que vecinos de distintos sectores de la ciudad vienen señalando con preocupación: robos a vehículos durante la madrugada, aprovechando la escasa circulación de personas. En este caso, sin embargo, el impacto se profundiza por el tipo de objeto sustraído. Un medidor de glucosa no es un bien de reventa habitual, pero sí un instrumento clave para el control diario de una enfermedad crónica como la diabetes, que requiere mediciones frecuentes para evitar complicaciones.

Hasta el momento se desconoce si la familia radicó la denuncia formal ante la Policía, aunque la difusión del video podría resultar un elemento útil en caso de iniciarse una investigación.