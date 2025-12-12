Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de Río Gallegos denunció el ingreso forzado a un galpón ubicado en su chacra de la zona rural, de donde desconocidos sustrajeron herramientas de trabajo, maquinaria y hasta un arma de fuego.

Según la denuncia presentada ante la autoridad judicial, el propietario advirtió el faltante hace aproximadamente dos semanas, aunque no pudo precisar la fecha exacta del ilícito debido a que no reside de forma permanente en el predio. Al momento de realizar la constatación, observó que el sistema de seguridad del galpón había sido violentado: los autores rompieron un candado para acceder al interior y recorrer el lugar sin ser detectados.

Una vez dentro, los ladrones se llevaron un generador marca GAMA de color rojo, una amoladora industrial METABO de tonalidad verde, una piedra esmeril y una máquina cortadora de césped. Además, sustrajeron un rifle calibre .22 largo, un elemento especialmente sensible para las autoridades por su condición de arma de fuego. El vecino no pudo aportar más características sobre ese rifle ni establecer el valor total de los bienes robados, aunque aclaró que se trata de herramientas indispensables para las tareas rurales que desempeña diariamente en la chacra.

La Policía de Santa Cruz tomó intervención inmediata tras la denuncia y se encuentra abocada a la investigación del hecho. Efectivos de la jurisdicción trabajan en la recolección de indicios, el análisis del modo de ingreso y la posible ruta de escape utilizada por los responsables. También se evalúa si los elementos sustraídos podrían haber sido trasladados en un vehículo debido al volumen del generador y de parte de la maquinaria.

Hasta el momento, no se registraron novedades sobre el paradero de los objetos robados ni sobre la identidad de los autores. La causa fue caratulada como “Robo” y permanecerá bajo investigación mientras la fuerza provincial continúa con las tareas de búsqueda y verificación de datos que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.