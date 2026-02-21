Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un comerciante de Pico Truncado sufrió el robo de varios elementos de valor en su local de motos, sobre la ruta 43. El o los delincuentes que ingresaron al comercio lo hicieron a través de un boquete, el viernes por la madrugada.

El damnificado, Cristian Tilleria, lamentó lo sucedido y brindó detalles al portal de noticias Truncado Informa.

Precisó que “sustrajeron varias cosas, sobre todo la computadora de local que nos complica muchísimo porque ahí tenemos todo el trabajo de nuestro negocio, además de programas puntuales de motos, listas de precios y demás. También el teléfono celular, con más de 3 mil contactos, que son proveedores y clientes. Cascos, indumentaria de negocio, lubricantes….”

Sostuvo que el o los involucrados no solo boquetearon la pared, sino que en el interior se encontraron con un pallet de ladrillos, “los que sacaron y rompieron para entrar”.

“Que la ciudad sepa el grado delictivo y los delincuentes que conviven con nosotros. Hacer este boquete y romper todo para entrar….”, apuntó el vecino.