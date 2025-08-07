Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El miércoles, una joven de 27 años de Puerto Deseado denunció un robo en su domicilio en construcción de la calle Crucero General Belgrano del barrio 28 Viviendas. Al llegar a la propiedad, la mujer descubrió que el cristal de una ventana había sido forzado, lo que la llevó a contactar a la Policía de Santa Cruz por temor a que haya delincuentes dentro de la propiedad.

Tras la llegada de las autoridades, se confirmó la sustracción de diversas herramientas pertenecientes al padre de la denunciante. Entre los elementos sustraídos se encontraban: una mola de corte marca “BOSCH”, una pistola de calor, un alargue, tres tenazas, discos de corte y cables de conexión de luz nuevos de una longitud no especificada. Además, se constató la falta de un inodoro con su respectiva mochila.

En el lugar del incidente, el Gabinete Criminalístico había llevado a cabo un acta de inspección ocular. Asimismo, La Opinión Austral, conoció que se había dado intervención a la División de Investigaciones (DDI) para que lleve a cabo las tareas correspondientes para dar con el paradero de los ladrones.

Allanamiento

De esa manera, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:40, personal de la DDI, liderado por el comisario mayor Pablo Méndez, con la colaboración de el comisario inspector David , se encontraba realizando tareas investigativas relacionadas con el robo en la obra en construcción del barrio 28 Viviendas.

Durante la investigación, los agentes observaron a tres individuos retirándose del barrio por un descampado, cargando dos puertas y una ventana. Dos de los sospechosos se dirigieron hacia un cañadón, y se constató que habían descartado una puerta y una ventana en el camino, mientras que el tercero huyó por calle Pampa Alta y luego por Magdalena Caloa, llevando consigo una puerta.

La policía persiguió a los sospechosos y logró la detención de R.A.A. de 40 años y a J.J.A.A. de 19 años, quienes se dirigían al cañadón a pie, en un intento desesperado de evadir al personal de la policía. El tercer individuo, identificado posteriormente como E.J.S. de 39 años, fue aprehendido horas más tarde en la vía pública.

En el lugar, la policía secuestró los elementos descartados: una puerta placa, una ventana doble hoja corrediza con marco de aluminio blanco, y una mochila que contenía un taladro eléctrico, tres destornilladores Philips, un destornillador plano y una llave francesa. Asimismo, la puerta que uno de los ladrones había descartado fue recuperada en la intersección de las calles Magdalena Caloa y 150.

Finalmente, se realizaron las diligencias procesales correspondientes en conjunto con el Secretario de Hacienda de la Municipalidad local, Juvenal Díaz. Sobre el caso tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción y del Menor N° 1.