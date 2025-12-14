Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Gallegos fue escenario, durante la mañana del sábado, de un importante operativo preventivo de control e identificación de personas llevado adelante por la Policía de la Provincia de Santa Cruz, una intervención que volvió a poner en el centro de la escena la relevancia de los controles en puntos estratégicos de circulación masiva y permitió detectar a cuatro personas que eran buscadas por la Justicia mediante medidas cautelares vigentes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el procedimiento se desarrolló el sábado 13 de diciembre entre las 8:30 y las 12:30 horas y estuvo a cargo de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, a través de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, en cumplimiento de los lineamientos operativos establecidos y bajo la supervisión directa de las máximas autoridades del área.

La tarea se realizó de manera conjunta con la División Canes, sumando recursos humanos y tecnológicos para fortalecer el alcance del control.

Durante varias horas, el movimiento habitual de pasajeros fue acompañado por un despliegue discreto pero sostenido de efectivos policiales que procedieron a la identificación de personas y a la inspección de las bodegas de carga de las unidades de transporte público que operan en la terminal.

Agentes controlando la zona de carga de un colectivo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Para ello, se utilizaron distintos sistemas de consulta oficiales, entre ellos INTERPOL i24/7, SIFCOP y la plataforma MiMinSeg, herramientas clave para la verificación en tiempo real de situaciones judiciales activas.

En paralelo, canes detectores de estupefacientes pertenecientes a la fuerza provincial realizaron controles específicos en los espacios de carga de los colectivos, como parte de las tareas preventivas orientadas a desalentar el transporte de sustancias ilegales y otras conductas delictivas asociadas al tránsito interurbano de pasajeros.

El balance del operativo arrojó resultados concretos. Fueron controlados cuatro colectivos de larga distancia y se identificó a un total de 230 personas, entre ellas 12 ciudadanos extranjeros. Pero el dato más relevante surgió al constatarse la existencia de cuatro medidas cautelares de Averiguación de Paradero vigentes, lo que permitió notificar formalmente a las personas involucradas y dar intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

La detección de estas personas buscadas por la Justicia refuerza la importancia de este tipo de procedimientos, que no solo cumplen una función disuasiva, sino que también permiten avanzar en causas judiciales en curso y garantizar que quienes registran situaciones procesales pendientes sean debidamente localizados. Desde la fuerza destacaron que las notificaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos, resguardando los derechos de los involucrados y asegurando el correcto accionar institucional.