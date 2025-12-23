Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante operativo contra el narcomenudeo se concretó en la ciudad de Río Gallegos durante la noche del lunes y la madrugada del martes, como resultado de una investigación que se extendió por más de dos meses y estuvo a cargo de la Policía de Santa Cruz, en articulación con el Ministerio de Seguridad provincial. Los procedimientos derivaron en la demora de dos jóvenes acusados de comercializar estupefacientes y en el secuestro de una importante cantidad de cocaína fraccionada, además de otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos de la capital santacruceña. Uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda del barrio San Benito, mientras que el segundo procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Cámpora y Fadul. Fue precisamente en este último domicilio donde los investigadores obtuvieron los resultados más relevantes, al hallar alrededor de 150 gramos de cocaína ya fraccionada, presuntamente lista para su comercialización al menudeo.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, el trabajo previo incluyó tareas de inteligencia, seguimientos y recolección de información que permitieron establecer movimientos compatibles con la venta de drogas. El operativo final se llevó adelante bajo estrictas medidas de seguridad y se extendió durante varias horas, dada la complejidad de los procedimientos y la cantidad de elementos a verificar. Como dato, la casa donde estaba la droga estaba fuertemente custodiada con dispositivos de seguridad tales como cámaras que eran vigiladas desde el interior y, en la zona delantera, funcionaba un multirrubro.

Además del secuestro de la sustancia prohibida, los efectivos incautaron diversos objetos considerados de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares y documentación, que ahora serán sometidos a peritajes. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el de un automóvil Toyota Corolla que resultó ser “mellizo”, es decir, un vehículo con documentación y numeración adulteradas.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el rodado figuraba en los registros oficiales como un automóvil de color blanco radicado en la provincia de Santa Fe, aunque el vehículo encontrado en Río Gallegos era de color gris. Esta irregularidad abrió una nueva línea de investigación para determinar cómo llegó el auto a la provincia y si su ingreso está vinculado a redes delictivas de mayor alcance. Fuentes consultadas no descartaron posibles conexiones con integrantes de la comunidad zíngara, una hipótesis que ahora deberá ser corroborada por la Justicia.

Un móvil oficial durante los procedimientos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Los dos jóvenes demorados quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente, mientras avanza la investigación para establecer su grado de participación en la presunta red de comercialización de drogas y posibles vínculos con otras personas o estructuras delictivas. En paralelo, se aguardan los resultados de las pericias sobre la sustancia secuestrada y el análisis del material incautado durante los allanamientos. Otro dato de importancia es que los acusados fueron revisados por personal médico de la delegación local de la Policía Federal Argentina ya que el médico policial no estaba en funciones.

El procedimiento fue destacado por las autoridades provinciales como un nuevo avance en la lucha contra el narcotráfico a escala local, una problemática que preocupa especialmente en los barrios y que impacta de lleno en la seguridad cotidiana de la comunidad. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la importancia del trabajo sostenido y coordinado entre las fuerzas policiales y el sistema judicial para desarticular este tipo de actividades ilícitas.

Horas después de los procedimientos, La Opinión Austral pudo saber que la Justicia determinó la libertad de uno de los acusados y la prisión domiciliaria por tres meses al principal sospechoso, algo que no cayó muy bien en las fuerzas de seguridad debido al tiempo que demandó la investigación y las horas que demandaron los operativos.