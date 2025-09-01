Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz realizó este lunes múltiples allanamientos ordenadas por la Justicia truncadense, en el marco de la causa que investiga el homicidio del jubilado petrolero Nelson Hugo Toledo Vargas, de 68 años, quien fuera golpeado hasta la muerte en su casa, el pasado 8 de agosto, en lo que se presume fue un crimen durante un robo millonario.

En total se ejecutaron siete órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la ciudad, además de requisas personales y vehiculares, informó la Policía.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre los que se destacan: armas de fuego, municiones de distintos calibres, vainas servidas, prendas de vestir, calzado y varios teléfonos celulares, todos vinculados a la línea investigativa que se sigue en la causa, que serán sometidos a diversos peritajes.

Cabe recordar que Toledo Vargas fue encontrado atado de pies y manos en una escena macabra y sangrienta. La autopsia reveló que murió por traumatismo craneoencefálico severo causado por múltiples golpes con varios objetos, incluyendo un trozo de madera encontrado en la escena.

En el operativo desplegado, ocho personas fueron demoradas por la Policía y fijaron domicilio a disposición del magistrado interviniente.