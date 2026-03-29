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Un control vehicular de rutina terminó con una infracción de peso en uno de los principales ingresos a la localidad de Río Gallegos. Durante la noche del sábado, personal de la División Unidad Operativa Chimen Aike detectó a un camionero que circulaba con alcoholemia positiva sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 2618, en el sector de acceso a la capital santacruceña.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que el procedimiento se llevó adelante a las 20.31, en el marco de los operativos preventivos que se realizan de manera periódica sobre la traza nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y evitar maniobras de riesgo en una vía de tránsito intenso, especialmente en un punto neurálgico para la circulación de vehículos pesados y particulares.

El alcoholímetro de la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según la síntesis oficial, los efectivos detuvieron la marcha de un camión marca Iveco, modelo Tractor de carretera, color gris, y sometieron al conductor a un test preventivo de alcoholemia mediante alcoholímetro, tal como establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. El resultado fue contundente: 0,91 gramos por litro de alcohol en sangre.

Ese valor configura una falta a la normativa vigente y activó de inmediato las medidas administrativas correspondientes. Como consecuencia, se labró el acta de infracción, se procedió a la retención de la licencia de conducir y también al secuestro preventivo del vehículo, que quedó a disposición del Juzgado de Paz Local.