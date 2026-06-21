Momentos de preocupación y tensión se vivieron durante la noche del sábado en Puerto Deseado, cuando un importante operativo policial permitió controlar a un hombre que circulaba armado y en evidente estado de alteración por la vía pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo saber que el hecho ocurrió sobre la calle Almirante Brown, entre Doctor Fernández y Fasioli, un sector transitado de la ciudad donde varios vecinos advirtieron una situación fuera de lo común y decidieron alertar a las autoridades. Según la información difundida por fuentes policiales, el hombre caminaba portando un cuchillo, una cadena y un pico, mientras exhibía una conducta agresiva que generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la División Comisaría Puerto Deseado se dirigieron rápidamente al lugar y desplegaron un procedimiento preventivo con el objetivo de resguardar la integridad física de los vecinos y evitar que el episodio derivara en consecuencias mayores.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el individuo se encontraba en un estado de gran exaltación emocional, situación que dificultó inicialmente la intervención policial. Sin embargo, con el apoyo de personas que se encontraban en las inmediaciones, los uniformados lograron reducirlo y controlar la situación sin que se registraran heridos ni daños materiales.

La rápida respuesta permitió que el procedimiento concluyera sin incidentes de gravedad, evitando un escenario que podría haber resultado mucho más complejo para la comunidad.

Una vez controlada la situación, el hombre fue trasladado para ser sometido a una evaluación médica y psiquiátrica. Según trascendió, la profesional de salud que intervino habría dispuesto su internación con el fin de garantizar el seguimiento clínico correspondiente y evaluar su estado de salud integral.

Mientras tanto, la Policía continúa realizando tareas investigativas para esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio y determinar el origen de los elementos secuestrados durante el procedimiento.