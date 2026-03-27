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El Poder Judicial de Santa Cruz denegó el pedido de excarcelación de Esteban Adrián González .”Esto solo es un mínimo momento de tranquilidad temporal”, expresó el padre de la Brianna Matulich tras coconocerse la noticia.

González fue condenado a 12 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual, en el marco del juicio por la trágica muerte de Brianna Matulich, quien fue atropellada, embestida y arrastrada en la Autovía 17 de Octubre en diciembre del año 2022.

El 13 de febrero de este año, se le notificó a la familia del pedido de cese de la prisión preventida impuesta por la defensa técnica. En ese momento Jorge Matulich, el padre de Brianna, comentó en sus redes sociales: “Para mí existen días buenos, malos e invivibles, este último se me presenta muy de vez en cuando, pero para mí es de esos días donde la lógica y el razocinio me supera y por lo general es donde pienso que sería quizas más feliz estar al lado de mi hija Brianna que lidiando con la realidad”.

El dolor y la indignación por la pérdida de Brianna Matulich se volvió un grito de justícia. Pedido de prisión preventiva de Esteban Adrian Gonzalez.

“Un momento de tranquilidad temporal”

Este viernes al conocerse el fallo del tribunal, el padre de la víctima hizo su descargo en redes sociales y insistió sobre la disconformidad de la pena: “¿Saben porque es un momento de tranquilidad temporal ? Porque esto sólo es el presente, en un futuro la sentencia y la vida del asesino de mi hija se empezará a normalizar en algún momento. Se los ejemplifico claramente, este parásito de la sociedad podrá ser libre el día 31 de Diciembre del 2035 a las 12:00 hrs, pero además puede acceder a ciertos beneficios el día 31 de Diciembre del 2030 con semilibertad, el día 31 de Diciembre del 2031 con Libertad Condicional y el 30 de Septiembre del 2035 con Libertad Asistida”.

El caso de esta jóven de 17 años generó una gran conmoción en la comunidad. Actualmente las movilizaciones y los reclamos de sus familiares y amigos siguen en pie, para que su caso no se olvidado.”Cómo dije desde un principio, por más que le den 25 años, siempre la parte afectada no tendrá jamás en el resto de nuestras vidas una justicia verdadera”, concluyó Jorge Matulich.