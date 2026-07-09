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Una mujer de 34 años presentó una denuncia judicial por amenazas y difamaciones, tras una disputa económica por un servicio mecánico que escaló hasta agresiones verbales y temor por su integridad. El hecho fue radicado a las 16:50 horas en la localidad de Los Antiguos, con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil.

Según el relato de la denunciante, todo comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando solicitó la reparación de su vehículo —un Fiat Palio de color rojo— para el cambio de la bomba de agua. El profesional que realizó el trabajo no tenía definido el monto total de la mano de obra en ese momento, por lo que ella consultó con otro mecánico y obtuvo un presupuesto de referencia de 90.000 pesos.

Al comunicarle ese valor, el responsable del arreglo mostró disconformidad y le exigió el pago de 300.000 pesos por el servicio. Al no llegar a un acuerdo mutuo, la mujer abonó la suma de 100.000 pesos como pago parcial.

Días después, conocidos le hicieron llegar capturas de pantalla en las que se veía una publicación en Facebook con comentarios difamatorios en su contra, realizados por el mismo mecánico.

El hecho que derivó en la denuncia ocurrió el día de la fecha, alrededor de las 16:30 horas. Mientras circulaba en su automóvil por la intersección de calles Eva Duarte y Juan Manuel de Rosas, vio al hombre descender de un vehículo Peugeot de color gris y acercarse hasta su posición, profiriendo expresiones claramente amenazantes que le generaron temor fundado por su seguridad.

Por este motivo, la denunciante solicitó formalmente ante la justicia la adopción de medidas cautelares, en particular la prohibición expresa de acercamiento y cualquier tipo de contacto por parte del causante.

Las actuaciones quedaron caratuladas y continúan su curso ante el juzgado interviniente, que definirá los pasos a seguir y resolverá sobre la solicitud de protección presentada.