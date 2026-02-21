Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial se desplegó durante la noche del viernes en Caleta Olivia luego de que se reportaran disparos de arma de fuego en inmediaciones de la escalera 47 del barrio 2 de Abril, a pocos metros de un módulo de seguridad.

Según la información oficial, el aviso fue recibido cerca de las 20:00, cuando personal policial de la Comisaría Tercera acudió al lugar tras una solicitud de presencia preventiva ante la presunta realización de disparos en la zona. Al arribar, los efectivos observaron a un grupo de menores reunidos debajo de la estructura y a otros individuos que se encontraban en la ventana de un departamento del tercer piso, quienes vociferaban en dirección contraria al puesto policial.

Ante el cuadro, se solicitó apoyo táctico del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) para reforzar la intervención y garantizar el control de la situación.

Ante la intervención, los menores se dispersaron por la parte posterior del edificio, aunque uno de ellos —de 15 años— fue demorado en el lugar, precisaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral. Durante la requisa preventiva, los uniformados constataron que llevaba un morral con un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, presuntamente apta para el disparo, junto a una munición calibre .22.

El adolescente fue trasladado a la División Comisaría Tercera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. El procedimiento se desarrolló en un contexto de tensión, ya que se hizo presente un número considerable de familiares y vecinos, lo que derivó en disturbios que debieron ser contenidos por el personal interviniente.

Las pericias fueron llevadas adelante con la intervención de especialistas de División Criminalística, mientras que tomó conocimiento del caso el Juzgado Penal Juvenil, además de darse intervención a los organismos administrativos de protección de niñez.

Asimismo, se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI), para que colabore en las diligencias complementarias para determinar las circunstancias del hecho.