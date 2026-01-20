Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vivero Los Fresnos, un emprendimiento conocido en Río Gallegos por su actividad vinculada a la producción y comercialización de plantas, volvió a ser blanco de la delincuencia. En esta oportunidad, el hecho se registró durante la noche del lunes, cuando autores aún no identificados ingresaron al predio y sustrajeron elementos de trabajo esenciales para el funcionamiento diario del lugar. Se trata del cuarto robo que sufre el establecimiento en apenas seis meses, una cifra que refleja con crudeza la persistencia del problema.

Según relataron los propios dueños, los delincuentes se llevaron dos carretillas de color azul, un generador y diversas herramientas, insumos indispensables para las tareas cotidianas que se desarrollan en la chacra. La pérdida no solo representa un perjuicio económico directo, sino que también afecta la continuidad del trabajo y la planificación del emprendimiento, que depende de estos elementos para sostener su actividad.

El hecho fue dado a conocer públicamente a través de las redes sociales del vivero, donde los propietarios expresaron su cansancio y preocupación ante la reiteración de estos episodios. “Anoche nos robaron en nuestra chacra por cuarta vez en los últimos seis meses”, señalaron en una publicación que rápidamente comenzó a circular entre vecinos y clientes, generando muestras de apoyo y también de indignación.

En el mismo mensaje, los responsables del vivero detallaron los elementos sustraídos y apelaron a la colaboración de la comunidad para intentar recuperarlos. Incluso ofrecieron una recompensa a quienes puedan aportar información certera que permita dar con los objetos robados o con los responsables del hecho. “Esta vez se llevaron dos carretillas azules, un generador y herramientas varias. Si alguno se entera de algo, le ofrecen o tiene info será recompensado”, indicaron, con la esperanza de que algún dato permita avanzar.

Más allá del robo puntual, el descargo incluyó una reflexión que resume el sentimiento de muchos comerciantes y productores de la ciudad frente a la inseguridad. “¿En qué te estás convirtiendo, Gallegos?”, escribieron, en una frase breve pero contundente que volvió a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a distintos barrios y sectores productivos de la capital santacruceña.