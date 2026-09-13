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Una mujer de 49 años realizó una denuncia judicial en la ciudad de Puerto Deseado luego de informar que un inquilino no desocupaba un departamento de su propiedad pese a mantener una deuda de tres meses de alquiler.

El episodio fue denunciado alrededor de las 23:40 del sábado 12 de septiembre, luego de que la propietaria regresó a su domicilio y observó que en el departamento número 2 se encontraba el ocupante junto a dos hombres desconocidos.

Según relató, los tres generaban molestias debido a que escuchaban música a elevado volumen. Ante esa situación, le solicitó al inquilino que desocupara el inmueble, teniendo en cuenta además la deuda que mantenía.

La mujer indicó que el hombre manifestó que se retiraría, aunque hasta el momento de realizar la denuncia no había concretado la entrega del departamento en cuestión.

Asimismo, aseguró que en reiteradas oportunidades le pidió que abandonara la propiedad. También señaló que el inquilino realizaría reuniones frecuentes durante el horario nocturno, con presencia de personas que ella no conocía, consumo de bebidas alcohólicas y ruidos que afectarían la tranquilidad de los vecinos.

Por ese motivo, solicitó que se arbitren los medios correspondientes para que el ocupante desocupe el departamento y haga entrega del inmueble. La denuncia fue radicada en la Comisaría y tomó conocimiento el magistrado interviniente, quien deberá analizar la situación y determinar los pasos a seguir.