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Una mujer de 56 años radicó denuncia en las instalaciones de la Comisaría de Puerto Deseado debido a personas que le desvalijaron su vivienda en su ausencia. Se trata de una propiedad que se encuentra ubicada en la localidad rural de Tellier, kilómetro 20. Los responsables serían familiares de su expareja ya fallecido.

La señora explicó que con su expareja mantenía una unión convivencial registrada años atrás que posteriormente fue disuelta al separarse. El hombre falleció hace pocos días y, según la denunciante, los familiares de él ingresaron a su casa y se llevaron elementos de su propiedad.

De acuerdo con lo que les indicó a los uniformados, y supo La Opinión Austral, tanto la casa como todos los bienes que contenía en su interior son de su exclusiva propiedad, ya que cuenta con facturas que acreditarían la titularidad. La vivienda la adquirió en el 2019, momento en que aún mantenía la unión convivencial con su ex.

Se llevaron todo

La damnificada se enteró por un conocido que, a fines del mes de julio, a horas de la tarde, el hijo de su expareja junto a dos familiares y una tercera persona concurrieron al domicilio a bordo de una camioneta blanca, ingresaron al interior y comenzaron a retirar elementos de su propiedad, sin contar con su autorización previa.

Las personas se llevaron un somier king size marca La Cardeuse, un termotanque eléctrico Philco de 2000 W 80 litros color blanco, una parrilla de 60 cm con estante, una salamandra Tromen Austral 6000, un barral toallero de acero inoxidable y una grifería de lavatorio Piazza Yvon.

Además, sustrajeron un vanitory de pino estilo campo, una bacha redonda de loza y pileta Johnson Luxor Mini, una mesada de cocina con grifería, isla con ruedas y cajoneras, dos alacenas de distintas medidas, un mueble de habitación de casi 3 metros con ocho cajones, un aire acondicionado, heladera blanca, cocina eléctrica de cuatro hornallas con horno, televisor de 50 pulgadas y banquitos de madera.

Finalmente, la denunciante indicó que podría haber más objetos que no recuerda en este momento, pero que cuenta con documentación y comprobantes que demostrarían que todos los bienes le pertenecen, ya que fueron comprados por ella misma. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del juez Sergio A. Poisson.