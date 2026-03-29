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Un procedimiento policial en la ciudad de Río Gallegos permitió recuperar en pocas horas una motocicleta que había sido denunciada como robada, en un caso que combina la intervención vecinal, el trabajo investigativo y una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. El hecho se registró el sábado al mediodía y tuvo como escenario un domicilio de la capital santacruceña.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que todo comenzó con una situación que, en principio, no derivó en una denuncia formal, pero sí encendió una alerta. Una vecina, identificada con las iniciales M.G., se presentó en la dependencia policial para advertir sobre movimientos que le resultaron llamativos. Según relató ante las autoridades, un joven del mismo predio, identificado como A.B., habría ingresado el día anterior con una motocicleta y, horas más tarde, comenzó a desarmarla, retirándole distintas piezas plásticas. Esa conducta despertó sospechas sobre el origen del rodado.

Aunque la mujer no quiso avanzar con una denuncia escrita, aportó fotografías que resultaron determinantes. A partir de ese material, el personal de la División De Investigaciones (DDI) inició una verificación que permitió establecer que la moto presentaba características coincidentes con un vehículo denunciado como sustraído apenas unas pocas horas antes.

El sospechoso tras ser detenido por la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Se trataba de una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, que había sido denunciada como robada por F.A., también identificado mediante sus iniciales, con domicilio en otro punto de la ciudad. Con esa información, se organizó un operativo que derivó en la presencia policial en la vivienda señalada.

Al arribar al lugar, los efectivos mantuvieron contacto con los moradores y con el joven señalado. En ese contexto, se procedió a exhibir la moto, constatando que se trataba efectivamente de la unidad denunciada. Según trascendió, A.B. manifestó haber adquirido la motocicleta de buena fe, una explicación que ahora deberá ser analizada en el marco de la investigación.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Comisaría Primera, que avanzó con el secuestro del rodado. Asimismo, el joven fue trasladado por personal policial, en virtud de registrar una averiguación de paradero vigente, lo que motivó su demora a disposición de las autoridades correspondientes. La investigación continúa su curso para determinar las responsabilidades del caso y reconstruir el circuito que llevó a la motocicleta desde su sustracción hasta el lugar donde fue encontrada.