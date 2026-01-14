Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una situación potencialmente peligrosa para automovilistas y peatones fue neutralizada durante la madrugada de este miércoles en el casco céntrico de Río Gallegos, gracias a una intervención coordinada entre fuerzas de prevención y áreas municipales. Un derrame de fluidos sobre la calzada, detectado pasadas las cero horas, activó un protocolo de seguridad vial que permitió controlar el riesgo y evitar accidentes en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El episodio se registró sobre la calle Entre Ríos, entre la avenida Néstor Kirchner y Zapiola, un tramo clave del entramado urbano capitalino que concentra circulación vehicular incluso fuera del horario comercial. Según pudo saber La Opinión Austral, tras el aviso recibido, un móvil se hizo presente en el lugar y constató la presencia de una mancha extensa sobre la cinta asfáltica. Según se informó oficialmente, el fluido derramado correspondería a aceite o a grasa animal, posiblemente vinculada a la actividad de la industria alimenticia, lo que incrementaba el riesgo de deslizamientos, especialmente en horarios nocturnos y con bajas temperaturas.

Ante este panorama, el personal interviniente dispuso de inmediato el aseguramiento del sector afectado. Se realizó un perimetraje con cinta de peligro para advertir a los conductores y reducir la posibilidad de maniobras bruscas o pérdidas de control, una medida clave en una zona donde la visibilidad suele verse reducida durante la noche. La señalización permitió ordenar el tránsito y mantener a resguardo a quienes circulaban por el lugar.

En paralelo, se dio intervención a la Guardia Urbana Municipal. La agente Mónica Oyarzo fue la encargada de coordinar las acciones interagenciales, articulando la llegada de los servicios de limpieza especializados para el tratamiento del asfalto y la remoción del material derramado. Asimismo, se notificó al área de Comercio del municipio con el objetivo de investigar el origen del vertido y determinar posibles responsabilidades, una instancia fundamental para prevenir la reiteración de este tipo de episodios en el futuro.