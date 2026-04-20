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Un impactante incendio vehicular se registró en la tarde del domingo sobre la Ruta Nacional N° 288, a unos kilómetros de Puerto Santa Cruz, donde un automóvil se prendió fuego tras un derrape y las llamas se expandieron a una superficie de aproximadamente 150 metros cuadrados de pastizales.

El hecho movilizó al personal de la División Cuartel 7°, que se desplazó cerca de 14 kilómetros fuera del radio urbano tras recibir el alerta. Al arribar con la unidad operativa 140, los bomberos constataron que un Volkswagen Gol Trend se encontraba completamente envuelto en llamas.

Debido a la intensidad del fuego, el incendio se propagó rápidamente hacia la banquina, afectando una importante extensión de pastura. Los efectivos trabajaron de manera sostenida utilizando una línea devanadera para sofocar el foco ígneo en el vehículo y contener el avance del fuego en la zona rural, evitando así consecuencias mayores.

De acuerdo al peritaje preliminar, el siniestro habría sido de carácter accidental. Las primeras hipótesis indican que, tras el derrape, se habría producido una fuga de combustible que tomó contacto con partes calientes del sistema de escape del rodado, desatando el incendio.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, no se encontraban ocupantes en el lugar. Posteriormente, se procedió a asegurar el área en conjunto con personal de la comisaría local.