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La rápida respuesta de los bomberos de Río Gallegos permitió controlar y extinguir un incendio registrado durante la noche del miércoles en un terreno baldío de la capital santacruceña, evitando que las llamas se propagaran hacia sectores cercanos y generaran una situación de mayor riesgo para los vecinos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en un predio ubicado en la intersección de las calles 28 y 37, donde una acumulación de residuos comenzó a arder por causas que, según se informó, fueron consideradas intencionales.

La emergencia fue comunicada a través de la División Cuartel Central, que dispuso el inmediato desplazamiento de una dotación perteneciente a la División Cuartel 24. Dos efectivos abordaron la unidad móvil y se dirigieron al lugar para evaluar la situación y proceder a la extinción del foco ígneo.

Al arribar al sector señalado, los bomberos constataron la existencia de un principio de incendio que afectaba residuos acumulados en el terreno baldío. Si bien las dimensiones del fuego no eran de gran magnitud, la presencia de material combustible y las condiciones propias del entorno urbano representaban un potencial riesgo de propagación.

Ante ese escenario, el personal desplegó una línea devanadera y comenzó las tareas de ataque directo sobre las llamas. Gracias a la intervención rápida y coordinada, el fuego pudo ser controlado y extinguido completamente en pocos minutos, impidiendo que alcanzara otros elementos presentes en el lugar o avanzara hacia propiedades cercanas.