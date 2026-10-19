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La casa del tesorero del Banco Nación de Puerto Deseado era el blanco de un robo que fue truncado. Personas desconocidas dañaron la puerta de entrada e intentaron ingresar durante la noche del domingo. Al advertir que el propietario se encontraba en el lugar, escaparon sin que se llegara a concretar lo que tenían planeado.

De acuerdo con la información recabada, el episodio se registró el 18 de octubre. Los sospechosos alcanzaron a dañar la puerta de acceso, pero determinaron escapar tras notar la presencia del dueño de casa. Hasta el momento no se conoce qué cantidad de desconocidos intentó cometer el robo.

Comisaría de la localidad de Puerto Deseado. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial realizó rastrillajes en distintos sectores de la ciudad para intentar localizar a los posibles autores. Asimismo, efectivos de Criminalística llevaron a cabo las pericias y diligencias correspondientes en el domicilio.

La investigación continúa a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 para establecer las circunstancias del intento de robo en la localidad portuaria e identificar a los responsables.