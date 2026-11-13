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La Policía de Santa Cruz busca a Kiara Jazmín Hernández Ulon, de 14 años, en Río Gallegos y solicitó colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

Según la información difundida, la adolescente tiene contextura robusta, tez morena y mide aproximadamente 1,68 metros. Tiene el cabello corto y negro y un aro en la nariz, del lado izquierdo.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. El pedido de búsqueda no precisó cuándo ni en qué circunstancias fue vista por última vez.

EN ESTA NOTA Kiara Jazmín Hernández Ulon

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