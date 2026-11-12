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Un operativo de búsqueda se desplegó este jueves 12 de noviembre por la mañana en Playa Unión, principal balneario de la ciudad de Rawson, en la provincia del Chubut. La tarea comenzó luego de que se reportara que una persona habría ingresado al mar y no volvió a salir.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el ingreso al agua habría ocurrido entre las 8 y las 8:30 horas. Personal de la Prefectura Naval Argentina y efectivos de la Policía del Chubut trabajan en el sector de Primera Fila, mientras continúa el rastrillaje por la zona.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias del hecho. La búsqueda desesperada seguía en desarrollo a horas de la tarde de este jueves.